Garibaldi è un “calcolatore”? Beatrice solo un “mezzo” per diventare famoso: spunta una chat

Giuseppe Garibaldi sta prendendo in giro Beatrice Luzzi solamente per diventare famoso dopo il Grande Fratello? Questa è la nuova indiscrezione che sta facendo il giro della rete in attesa della nuova diretta.

Deia, hai presente Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello? Siamo della stessa città e lo conosco dalle elementari. Sì, è simpatico, è un personaggio ma lui aveva sempre avuto la fama di entrare nel mondo dello spettacolo. Infatti da anni che ci prova in tutti i modi. La storia con Beatrice Luzzi è solo un modo per stare al centro dell’attenzione, emergere. Prima di partire raccontava in una chat di gruppo che ne avrebbero viste delle belle perché lui si fidanzava con la prima famosa che ci sarebbe stata. Ecco, se Beatrice fa sul serio mi dispiacerebbe perché lui è un burlone ma è anche calcolatore.

Personalmente, se devo dirvela tutta, io trovo Garibaldi perfino più preso di Beatrice quindi, al momento, questa segnalazione lascia un po’ il tempo che trova: voi che ne pensate?