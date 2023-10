Garibaldi ha deciso di smuovere un poco le acque per niente agitate di questo Grande Fratello. Il concorrente ha fatto credere al resto della Casa di aver avuto un avvicinamento in piscina con Beatrice Luzzi.

Garibaldi e Beatrice, bacio in piscina? Lo scherzo (ed i risvolti) al Grande Fratello

Proprio l’attrice di Vivere, ha svelato di trovare il ragazzo calabrese molto affascinante. Per questo motivo, Garibaldi ha messo in piedi uno scherzo cercando di fare credere alla Casa di aver avuto un avvicinamento con Beatrice.

garibaldi sta facendo credere a tutti che lui e beatrice siano stati fino alle cinque del mattino di notte in piscina e ci sia stato un mezzo bacio, sono tutti sconvolti, questo scherzo non deve finire mai



Peccato che la Casa del Grande Fratello, solidamente maschilista, abbia accusato Beatrice di avere figli a casa e di essere troppo grande per stare con Giuseppe.

Cosa ne pensate?

Dallo scherzo di Garibaldi e Beatrice è emersa proprio una mentalità maschilista ben radicata. Come mai nessuno ha detto le stesse cose a Massimiliano? Sono entrambi adulti e con figli ma nessuno ha sottolineato la troppa differenza di età tra Massimiliano e Heidi, ⬇️

In mezzo a tutte ste forzature e ostentazioni di interesse e di personaggi spacciati come “persone” … lo scherzo di Beatrice e Giuseppe iniziato ieri, è stata la cosa più divertente di sto primo mese di #GrandeFratello Ed ha “smosso”tante cose in casa

Evito di commentare il web pic.twitter.com/0MuoWM0MgK

— 🔸 Direttrice Attilia 👣 (@quellicomeme71) October 4, 2023