Giuseppe Garibaldi è convinto che Beatrice Luzzi ci stia provando con Vittorio Menozzi. Al termine della diretta del Grande Fratello, quindi, il bidello ha messo in guardia ingegnere.

Garibaldi mette in guardia Vittorio su Beatrice

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono lasciati in maniera definitiva e tra di loro è letteralmente sceso il gelo tra pochi contatti e ipotesi fantasiose (da parte del bidello).

Nel frattempo, Beatrice Luzzi ha stretto un nuovo legame ancor più consolidato con Vittorio Menozzi e, proprio la loro vicinanza ha fatto vociferare più di qualcheduno.

Garibaldi, al termine della diretta, si è avvicinato a Vittorio spifferando la sua idea in merito:

Io mi rivedo quasi in te. Mi raccomando, occhi ben aperti e orecchie ben spalancate. Tu lo sai, stai capendo benissimo. Ancora non si è ingranata la marcia.

“Sì, assolutamente”, ha replicato Vittorio Menozzi dopo aver ascoltato l’amico.

Ecco il video con l’assurda teoria di Giuseppe: cosa ne pensate?

Ora immagino che Giuseppe dira che è Beatrice a costringere Vittorio a baciarla, per mettere in atto il suo piano malefico di giocarci come una pedina qualsiasi #grandefratello pic.twitter.com/98mvpYzSGW

— caffelatte (@trashstellare) November 17, 2023