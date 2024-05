Garance Authié balla sulle note di Sexy Shop: Fedez reagisce pubblicamente, il gesto

Il nome di Garance Authié, da settimane è ormai finito al centro del gossip nostrano, per via del presunto flirt in corso con Fedez. La giovanissima modella francese è stata pizzicata a Monte Carlo in tenera compagnia del rapper. E proprio in occasione dell’uscita del nuovo singolo Sexy Shop, lei lo spoilera su TikTok ballando sulle note del brano, mentre Fedez reagisce con il primo gesto pubblico (ovviamente social).

Garance Authié balla sulle note di Sexy Shop: la reazione di Fedez

In occasione dell’uscita del nuovo singolo Sexy Shop, nel quale Fedez ha chiarito di non fare alcun riferimento negativo all’ex moglie Chiara Ferragni, il rapper ed il collega Emis Killa possono godere di una ulteriore pubblicità e di una fan speciale: Garance Authié.

Lei è la nuova presunta fiamma di Fedez e sarebbe uscita allo scoperto postando proprio nelle passate ore uno spoiler della canzone Sexy Shop. Pochi secondi, ma sufficienti per far sì che Fedez potesse reagire pubblicamente sui social con una reazione che lascerebbe intendere la natura del loro rapporto.

Mentre Garance Authié balla sulle note del suo nuovo brano, Fedez posta il video nelle sue Storie di Instagram, ringraziandola pubblicamente.

In apertura potrete recuperare il video di Fedez durante il party in occasione dell’uscita del singolo, mentre in basso la reazione della giovane modella divisa tra il mondo della moda e ed un futuro nel mondo della finanza.