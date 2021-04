Gaia Zorzi ospite di Giulia Salemi durante la terza puntata di Salotto Salemi, ha svelato quali sono le maggiori differenze tra lei e suo fratello maggiore Tommaso, vincitore del GF Vip e opinionista de L’Isola dei Famosi.

Gaia Zorzi svela dettagli inediti sul rapporto con Tommaso

Credo che io e Tommy siamo entrambi molto simili per il senso dell’umorismo e la passione per le Kardashian. Però la differenza è in tutto il resto… se ci penso io sono fidanzata e convivo da tre anni lui supersingle e casi umani.

Gaia Zorzi svela anche di essere legata molto alla famiglia e confida una “chicca” sulla scuola e il fratello e parla del loro rapporto fraterno e protettivo:

Tommaso è sempre stato più bravo a scuola e non ci provava neanche. Non studiava e andava bene… Com’è Tommaso come fratello? E’ molto protettivo ma pure io lo difendo specie adesso quando leggo certe cose. Siamo sempre stati vicini ed a scuola quando lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa. Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo che prendeva in giro Tommy perché era gay. Ma anche lui, quando c’è bisogno, c’è sempre per me.

Gaia ironizza anche sulle celebri litigate con il fratello:

Se abbiamo mai discusso? Io non sono orgogliosa come lui e mi scuso per prima ma lui mi blocca su Whatsapp. Tommy è una persona di parola. I nostri litigi facevano morir dal ridere… ogni volta che risolviamo non importa il litigio ed è tutto cancellato.

Al termine della puntata Gaia Zorzi si è scusata con Giulia Salemi per essere stata prevenuta nei suoi confronti.