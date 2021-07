Gaia Zorzi ha il Covid: “Felice di non averlo passato a nessuno!”, come sta e dove passerà l’isolamento

Gaia Zorzi ha rivelato di essere positiva al Covid dopo aver fatto un tampone. La sorella minore di Tommaso ha raccontato ai follower di essere già in quarantena.

Gaia Zorzi ha il Covid: ecco come sta

Piccolo update, durante questo weekend sono risultata positiva al Covid. Felicissima di non averlo passato a nessuno, questa è la mia piccola vittoria.

La sorella minore di Tommaso ha svelato di essere in isolamento nel suo appartamento milanese in attesa del prossimo tampone. A quanto pare lo avrebbe contratto da una persona conosciuta risultata positiva proprio in questi giorni.

Dopo avere avuto i primi dubbi ha preferito evitare immediatamente i contatti con amici e familiari, incominciando la quarantena.

Il coming out della sorella di Tommaso

Lo scorso maggio via Twitter Gaia Zorzi ha fatto coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale”.

Pronta la reazione di Tommaso che ha commentato:

E lo scopro da Twitter? Felice per te e ora prenditi il meglio da entrambi i mondi.

Gaia al GF Vip?

Nonostante le numerose smentite, la 23enne potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dal prossimo settembre. “È il primo nome che vorrei nella casa”, aveva confidato Alfonso Signorini.