Gaia, sorella minore di Tommaso Zorzi corteggiata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, fa coming out su Twitter e il fratello lo scopre tramite social come il resto degli estimatori.

Gaia Zorzi fa coming out e Tommaso lo scopre su Twitter

Prendendo come spunto un post di Twitter di ieri del buon Pierpaolo Pretelli che parla di “Only Potatos” (“solo patate”) Gaia Zorzi ha colto l’occasione per fare coming out dicendo di essere bisessuale.

“This feels like a good time to tell you I’m bi” (“Questo sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”) ha scritto Gaia su Twitter.

This feels like a good time to tell you I’m bi https://t.co/n6EBmXW9Qh — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) May 14, 2021

Pronta la replica di Tommaso Zorzi che lo ha scoperto sui social:

“E lo scopro da Twitter? Happy for you, you get the best of both worlds” (“Felice per te, ottieni il meglio da entrambi i mondi”).

E lo scopro da Twitter? Happy for you, you get the best of both worlds 💖 https://t.co/1vHoAyEGUn pic.twitter.com/RwfFo8n3ix — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) May 14, 2021

Posso confessarvi un mio pensiero? Io credo che il 90% di noi sia in realtà bisessuale e pronto ad innamorarsi di chiunque a prescindere dal sesso.