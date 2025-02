Gaia Gozzi è fidanzata? Chi è Daniele Dezi, lo storico compagno della cantante a Sanremo 2025

Scoprire i retroscena delle relazioni vip è una passione per molti, ma quando si tratta di Gaia Gozzi, in gara a Sanremo 2025 – la discrezione è sempre stata la parola d’ordine. Tuttavia, un’inaspettata dichiarazione della cantante ha acceso il gossip sulla sua relazione con Daniele Dezi, fidanzato storico e produttore musicale noto come Orag3.

Gaia Gozzi e Daniele Dezi: è davvero finita?

Da anni i due sembrano inseparabili, anche se le apparizioni pubbliche insieme sono state rare. Ora, però, un dettaglio emerso di recente sta alimentando i dubbi sulla loro attuale situazione sentimentale.

A scatenare le voci è stata un’intervista realizzata in collaborazione con la pagina My Secret Case. Durante la conversazione, con tono ironico e leggero, Gaia ha rivelato:

Sono sette mesi di castità e non mi era mai capitato.

Una frase che ha subito fatto drizzare le antenne ai fan. Sette mesi senza una relazione intima potrebbero essere un segnale di rottura con Daniele Dezi? La cantante non ha aggiunto dettagli, ma il riferimento temporale sembra coincidere con la sua presunta separazione dal produttore.

Se da un lato le ultime parole di Gaia lasciano intendere una possibile rottura, dall’altro restano i dolci messaggi che i due si sono scambiati in passato. Solo pochi mesi prima, la cantante dichiarava nel salotto di Verissimo:

Sono felice, molto. Sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale, ma attualmente ammetto di essere davvero molto felice.

Anche Daniele Dezi aveva dedicato alla cantante parole piene d’amore:

Sei la donna da cui ho imparato che mancarsi è meglio che abituarsi. Il coraggio con cui difendi le tue idee ed i tuoi valori mi rende orgoglioso di averti accanto.

Per ora non ci sono conferme ufficiali sulla fine della storia tra Gaia Gozzi e Daniele Dezi. La cantante, sempre molto riservata, potrebbe decidere di rompere il silenzio e chiarire finalmente la sua situazione sentimentale.

Chi è Daniele Dezi

Daniele Dezi, in arte Orang3, è un nome ben noto nell’industria musicale italiana. Bassista, produttore e autore di successo, ha collaborato con artisti del calibro di Coez, Achille Lauro, Clementino e Carl Brave. Ma oltre alla sua carriera di musicista, c’è un lato personale che incuriosisce i fan: la sua storia d’amore con la cantante Gaia Gozzi e il suo ruolo di padre di una bambina, Ella, nata da una precedente relazione.

Il legame tra Daniele Dezi e Gaia Gozzi è nato nel 2021, ma la coppia ha scelto di mantenere la relazione il più possibile privata. Gaia, che si è fatta conoscere al grande pubblico con la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ha sempre evitato di condividere troppo della sua vita personale. In un’intervista a Verissimo, la cantante ha dichiarato:

Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto.

Solo dopo qualche tempo Gaia ha deciso di ufficializzare la loro storia con uno scatto romantico su Instagram, facendo impazzire i fan.

Il passato: una carriera tra talento e collaborazioni stellari

Cresciuto a Roma con la passione per il basso, Daniele Dezi ha iniziato giovanissimo a suonare, ispirato dai Red Hot Chili Peppers. La sua carriera è decollata con il duo di produttori Frenetik&Orang3, formato insieme al collega Daniele Mungai. Grazie a questo progetto, ha lavorato con alcuni dei più importanti nomi della scena musicale italiana, come Gemitaiz e MadMan.

Tra i suoi lavori più celebri spiccano i brani Rolls Royce e Me Ne Frego, portati da Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020. In un’intervista a Rockol nel 2018, ha descritto il suo approccio alla musica con queste parole:

Il mio obiettivo è valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire.

Voci e gossip: i rumor su Gaia e il presunto flirt con Tananai

Prima della relazione con Daniele Dezi, Gaia Gozzi è stata al centro di numerosi gossip. In passato si era parlato di un presunto flirt con il cantante Alberto Urso, mai confermato. Recentemente, alcune indiscrezioni la volevano vicina a Tananai, ma né lei né l’artista milanese hanno mai smentito o confermato la notizia.