Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, è tornata a parlare a distanza di qualche settimana dalla fine della sua esperienza nella Scuola più ambita d’Italia. Intervistata durante una diretta Instagram con Chi Magazine, Gaia ha parlato dei suoi futuri progetti musicali. Il Coronavirus, come sappiamo, ha fermato tutto, compreso il mondo degli artisti. Tour, instore e concerti vari sono fermi ma gli ex concorrenti di Amici hanno il tempo per potersi dedicare al nuovo album di inediti, proprio come sta facendo Gaia.

Gaia Gozzi, dopo Amici 19 a Sanremo 2021?

Cosa c’è nel futuro artistico di Gaia Gozzi? Si sta preparando mentalmente al prossimo Festival di Sanremo 2021? La prossima edizione della kermesse molto probabilmente subirà qualche piccolo slittamento a causa dell’emergenza sanitaria. Ma Gaia proverà a partecipare all’importante manifestazione canora? E’ lei a rispondere alla curiosità dei suoi fan:

Mah, le aspettative ci sono ma… Insomma prendo un po’ con le pinze questa cosa, non ci sto realmente pensando in questo momento. Mi sto concentrando nel fare canzoni nuove e avere materiale giusto, nel caso. Non è una possibilità che sto valutando, magari più avanti ci penserò.

Per il momento, quindi, Gaia preferisce godersi fino in fondo la meritatissima vittoria ad Amici 19. E dopo la fine della quarantena, non mancherà di raggiungere Giulia Molino a Napoli: