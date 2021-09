Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Da Grande, lo show di due puntate condotto da Alessandro Cattelan in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Durante l’omaggio a Raffaella Carrà, il conduttore ha fatto una piccola gaffe che il popolo di internet ha subito notato.

“Io non ho mai incontrato, purtroppo, Raffaella Carrà“, ha affermato Cattelan prima di dedicare parte del suo show alla regina indiscussa della televisione.

Peccato che il buon Ale abbia dimenticato l’aprile del 2013 quando ha presentato a Milano l’evento dedicato alla presentazione del Samsung Galaxy S4 con la special guest proprio di Raffaella Carrà così come documenta il video che vi postiamo a seguire.

Alcuni detrattori non vedevano l’ora di assistere ad un passo falso di Cattelan ma io, personalmente, ho già detto come la penso:

Io vorrei vedere tutti voi in diretta per tre ore su Rai1 (per la prima volta) e poi ne riparliamo. Leggo livore e pregiudizio ed è brutto, credetemi. #DaGrande

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 19, 2021