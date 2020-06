Gaffe per Caterina Balivo ospite questo pomeriggio di TV Talk in onda sulla terza rete di Casa Rai con Massimo Bernardini. La celebre conduttrice ed ex volto di Vieni da me, parlando in collegamento dalla sua abitazione, della vicenda che sta vedendo implicata Irene Pivetti e le famose mascherine, ha dimenticato un “piccolo” dettaglio che non è certamente passato inosservato al mondo web.

Gaffe di Caterina Balivo: “Pivetti? Prima donna Presidente della Camera”

Irene Pivetti? Non è una donna scontata, è’ intelligente, ha rotto sempre gli schemi. E’ stata la prima donna presidente della Camera, ha sposato un uomo molto più giovane, è diventata mamma due volte in pochi anni…

Nel 1994 la Pivetti fu eletta Presidente della Camera del primo Governo Berlusconi. Peccato, per un “minuscolo” dettaglio…

La prima donna presidente della Camera non è stata Irene Pivetti, bensì Nilde Iotti.

Durante la sua ospitata con TV Talk, Caterina Balivo ha parlato anche di Vieni da me, dicendosi pronta ad affrontare nuove sfide televisive e non necessariamente in Rai:

Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa p una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di Vieni da Me. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare. Non sono affaticata, ho più voglia di prima, ma credo che il percorso, dopo 15 anni di pomeriggio, si sia concluso. Spero che quella fascia possa tenere un pubblico femminile importante, perché è una fascia delicata in cui il pubblico femminile traghetta il pubblico per tutto il pomeriggio di rete. Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io sono dal 99 in Rai e sono grata a questa azienda, ma non escludo nulla.

