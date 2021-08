Gaetano Curreri, come sta dopo il malore? “Problema cardiaco”, il messaggio di Vasco Rossi

Giungono in queste ore news sulle condizioni di salute di Gaetano Curerri degli Stadio, dopo il malore che lo ha colpito la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis al suo pubblico durante il concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto. Il cantante bolognese si trova ora ricoverato all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

Gaetano Curreri, come sta? Le cause del malore

Come riferisce il quotidiano La Nazione, i primi soccorsi a Curreri sono giunti da parte di un medico presente al concerto. Quindi la corsa d’urgenza in ospedale in ambulanza. Inizialmente si era parlato di un sospetto ictus ma si è poi appurato che si è trattato di un problema cardiaco.

Ora Gaetano Curreri è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni dove i medici si sono riservati la prognosi.

Il messaggio di Vasco Rossi

Dopo la diffusione delle notizie su quanto accaduto ieri al cantante degli Stadio non si è fatto attendere il commento social di Vasco Rossi a Curreri, collega ed amico. Con il Blasco, Gaetano è legato da una solida amicizia e da una lunga collaborazione artistica che ha portato alla stesura di alcuni pagine del pop-rock italiano tra le più belle.

“Forza Gaetano! Sei una roccia!”, ha scritto Vasco nel suo post Instagram.