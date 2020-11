Gabriele Rossi: “Io e Gabriel Garko amanti quando era fidanzato”

Ieri sera Gabriele Rossi ospite di Live Non è la d’Urso ha parlato della sua omosessualità e della bella relazione avuta con Gabriel Garko e incominciata sul set de L’onore e il rispetto 2 quando lui aveva appena 19 anni: “Nessuno lo sa ma siamo stati amanti”, ha svelato in diretta su Canale 5.

Non ho mai parlato, non ho mai fatto grande esibizione del mio privato. Sono sempre stato comodo nella discrezione, nella riservatezza. È successo di essere esposto e ho fatto pace con questa situazione, sono molto sereno. Felice.

Io non mi sono mai dovuto nascondere perché non sono mai sceso a compromessi per questioni lavorative. Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni, ora ne ho 32. Già in quel tempo fummo amanti per quattro, cinque mesi. Lui era fidanzato. Quell’amore scoppiato sul set de L’onore e il rispetto 2 è durato il tempo del set.

Ci siamo conosciuti in una Sicilia che ha facilitato questa passione. Gabriel all’epoca aveva 36 anni. Erano gli anni in cui le sue fiction portavano uno share del 30%, il suo essere era molto ingombrante. Non che negli ultimi tempi non lo sia stato, ma allora mi faceva un po’ paura e percepivo che non ci fosse una comodità nel suo vivere.