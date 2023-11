Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island NON si sono lasciati e lei sogna il Grande Fratello. La giovane fresca di chirurgia estetica, intervistata da Giada Di Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, ha svelato alcuni retroscena.

Gabriela e Giuseppe non si sono lasciati: poi il retroscena sul Grande Fratello

Gabriela ha confermato di essere ancora fidanzata con Giuseppe ma di avere avuto un forte litigio per una sciocchezza accaduta tra di loro:

Lui non ha combinato nulla di grave ma non siamo proprio compatibili caratterialmente. Vogliamo entrambi avere sempre ragione e finiamo con il litigare. Non è stata una crisi, ho fatto una bambinata. Dovevo capire che sto sui social e che fanno gli articoli. Non lo seguo più e i fan se ne sono accorti. Anche se abbiamo chiarito i litigi ci sono. L’amore non è bello se non è litigarello. Non viviamo insieme ma è come se lo facessimo perché stiamo sempre insieme e il fine settimana dorme da me. Viviamo con i nostri genitori.

E sul Grande Fratello ha aggiunto:

Non è vera la voce su una presunta partecipazione al Grande Fratello. Sono stata contattata il 5 agosto per andare a fare un provino. Mi avevano detto che mi avrebbero richiamata e non lo hanno più fatto, stop. Lo seguo da casa e non so se potranno chiamarmi. Alla fine non sono più andata a fare il provino. Se mi chiamano vado. E Giuseppe mi guarda da casa.