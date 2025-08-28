Gabriela Chieffo, la tremenda gaffe sulla torta di compleanno (FOTO)

Temptation Island, lo strafalcione sulla torta di Gabriela Chieffo diventa virale

Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island, è tornata al centro dell’attenzione del web. Questa volta non per questioni di coppia, ma per un dettaglio curioso emerso durante la sua festa di compleanno.

La giovane, che ha appena compiuto 22 anni e che recentemente ha sposato Giuseppe Ferrara, ha condiviso sui social le immagini della festa. Tra le foto pubblicate, a far discutere è stata la torta scelta per l’occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Sulla torta, Gabriela aveva chiesto una frase ironica: “22 anni che il mondo ha la fortuna di avermi”.

Peccato però che, al momento della consegna, la scritta presentasse un errore grammaticale: il verbo “avere” era riportato senza la “h”.

La reazione di Gabriela alle critiche

Le immagini non sono passate inosservate e hanno scatenato centinaia di commenti, molti dei quali ironici e critici. Qualcuno ha scritto: “La cosa grave è che nessuno si è accorto dell’errore”.

La risposta della Chieffo non si è fatta attendere: “Perché pensare subito che nessuno se ne sia accorto? Avevo espressamente chiesto questa frase scritta in modo corretto! Purtroppo quando l’ho aperta l’h non c’era, dovevo buttare la torta?”.

Le critiche già affrontate in passato

Non è la prima volta che Gabriela si trova a fronteggiare i commenti negativi del web. Qualche mese fa, infatti, era stata attaccata dopo aver condiviso un filler alle labbra, mostrando sui social il risultato appena fatto.

In quell’occasione aveva replicato con parole dure:

“Adesso con le mie labbra ancora gonfie dal Filler fatto qualche ora fa vado a dormire e spero di sognare tante cose belle. Buonanotte. Vado a dormire anche abbastanza delusa. Mi dispiaccio nel leggere tutte queste donne cattive, frustrate, accanirsi su un’altra donna solo perché fa il filler. Ragazze, riprendetevi!

Ricordatevi, se io domani voglio togliere il Filler lo tolgo, se voglio rifarlo lo faccio. Ma per la vostra cattiveria c’è cura? Mi fate vergognare di respirare la stessa vostra aria. Mi fate vergognare di essere classificata come donna, come voi. Siete cattive e gelose.

Detto questo, io dormo, mangio, vivo benissimo. Perché non provo invidia per nessuno, non giudico nessuno e non guardo nessuno. Imparate a farlo anche voi!”.