“Gabriel Garko uguale a Enrico Papi”, la reazione del conduttore

Gabriel Garko ospite a Tù Sì Que Vales ha attirato l’attenzione del pubblico, ma non soltanto per la sua esibizione. Durante la puntata del 15 novembre, molti utenti sui social hanno iniziato a notare una certa somiglianza tra l’attore e il conduttore Enrico Papi, dando il via a una serie di commenti divertiti che lo stesso Papi ha deciso di riprendere.

Gabriel Garko, durante la trasmissione, si è esibito in una coreografia tratta da Grease insieme a Luciana Littizzetto. Prima di iniziare, la comica ha scherzato dicendo: “Sono qua, penso che ho studiato e mi sono laureato e ora, con un crollo verticale, mi tocca ballare con Garko. Ma non mi lamento, siamo entrambi di Torino”. La performance si è svolta al centro dello studio, sulle scale, con Garko apparso più sciolto nei movimenti e Littizzetto un po’ meno. A fine ballo Maria De Filippi ha commentato: “Lui è bravo, tu ti facevi i fatti tuoi”.

La reazione di Enrico Papi

Mentre il programma era in onda, diversi telespettatori hanno iniziato a scrivere su X che Garko, in quella performance, ricordava molto Enrico Papi. Una signora ha scritto: “Gabriel Garko è diventato Enrico Papi”. Altri utenti hanno concordato: “Pare Enrico Papi”.

Anche lo stesso Papi si è unito al gioco. Il conduttore ha ripostato uno dei commenti accompagnandolo con un collage di foto e aggiungendo soltanto: “Mooooseca”, citazione del suo celebre tormentone. Un modo ironico e leggero per rispondere alla somiglianza notata dal pubblico.