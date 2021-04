L’attore Gabriel Garko è stato colpito da un grave lutto familiare. E’ stato lui stesso ad annunciare questa mattina, attraverso i suoi social, la morte dell’amato padre, condividendo un post su Instagram e ricordandolo con una serie di scatti del passato che lo vede insieme alla madre e di un’ultima foto di loro tre felici.

Grave lutto per Gabriel Garko: morto il papà

Brevi ma intense parole per salutare il genitore morto: “Ciao papa’… fai buon viaggio..”. Così Gabriel Garko ha annunciato la scomparsa dell’amato padre su Instagram.

Claudio Oliviero, questo il suo nome, ex pasticciere, combatteva contro la malattia, come aveva spiegato lo stesso Gabriel in una recente intervista: “Mio papà non sta bene”, aveva detto nell’intervista al settimanale Chi della scorsa settimana.

Ad unirsi nel dolore sono stati in tanti, a partire da Rosalinda Cannavò, legata da un rapporto importante, la quale sotto al post dell’attore ha commentato: “Un abbraccio fortissimo, mi dispiace tanto ! Ti voglio bene”. L’ex gieffina ha dedicato all’amico una sua Instagram Stories in cui condivideva la triste notizia.

Ad unirsi al dolore di Garko anche l’ex compagno Gabriele Rossi, che su Instagram si è limitato a postare un cuore rosso, ed anche Eva Grimaldi:

Nooo… Gabriel avevi bisogno di un buon angelo , ora ce l’hai non dimenticarlo mai.