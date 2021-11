L’attore Gabriel Garko esce allo scoperto, questa volta volontariamente, e pubblica la prima foto che lo immortala con il compagno Matia Emme. Una relazione fresca, come dichiarato dallo stesso Garko di recente alla trasmissione Verissimo, e che l’attore intende custodire da troppi occhi indiscreti.

Gabriel Garko e la foto con il compagno Matia Emme

I due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Nuovo ma Gabriel Garko, ospite di Silvia Toffanin, non aveva voluto commentare lo scatto. Questa volta però ha deciso di condividere la prima foto insieme al compagno Matia Emme attraverso le sue Instagram Stories. I due sono insieme a casa, stesi sul divano, come spiega la stessa didascalia.

Ospite di Verissimo, Gabriel Garko aveva accennato alla sua nuova relazione, asserendo di essere innamorato ma soprattutto rivelando il suo desiderio di paternità:

Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale.

In quella occasione Garko preferì non aggiungere altro sull’identità del compagno ma volle specificare che non si trattava di una persona appartenente al mondo dello spettacolo:

Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto.

Ad un anno dal suo coming out avvenuto proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, quando si presentò per fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò, Gabriel è oggi felice, innamorato e con la forte voglia di diventare padre, nonostante le difficoltà del caso: