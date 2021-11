Barbara d’Urso e Mediaset starebbero da qualche tempo ormai viaggiando su due binari ben distanti. Il troppo trash, a quanto pare, avrebbe ormai fatto il suo tempo e l’Azienda avrebbe richiesto un cambio di rotta radicale. Lo dimostrano i cambiamenti messi in atto nell’ultimo periodo e che vanno dalla chiusa di Domenica Live e Live non è la d’Urso alla versione ridotta di Pomeriggio 5.

Nonostante il pomeriggio di Canale 5 sia salvo, Barbara d’Urso fatica a festeggiare gli ascolti, che al momento mantengono un basso livello sempre compresi tra il 12% ed il 14% di share. Ma dunque quale sarà il destino della conduttrice napoletana? A commentare quanto accaduto ci ha pensato Giuseppe Candela con una precisa analisi su Dagospia:

Mediaset ha deciso di archiviare il suo modo di fare tv e l’operazione voluta da Piersilvio Berlusconi sta funzionando: l’exploit di Amici e Verissimo ha riportato la leadership domenicale dopo tantissimi anni a Mediaset, ridimensionato il competitor e in prima serata Scherzi a parte ha ottenuto in media il 16% di share, molto più del prime time condotto da Carmelita.

Lo stesso Candela ha poi riportato anche le ultime ipotesi e voci sul futuro professionale di Barbara d’Urso:

C’è chi ha ipotizzato un suo arrivo alla conduzione de La Talpa ma il reality non andrà in onda in questa stagione su Canale 5, c’è chi ha accennato a un passaggio su Tv8, rete in chiaro del gruppo Sky. Voci per ora e poco più. Cosa succederà?

Stando alle nostre fonti non sarebbe previsto per lei alcun prime time su Canale 5, discorso diverso in caso di addio a Pomeriggio 5 magari con la solita operazione rimozione-promozione. Stando alle nostre fonti la scadenza del contratto di Barbara D’Urso sarebbe prevista per dicembre 2022, il vento è cambiato e, questa la notizia, il rinnovo al momento non sarebbe affatto scontato.