Due future naufraghe dell’Isola non si sopportano? Ex gieffino “Quando ho saputo mi sono preoccupato”

Le prossime puntate dell’Isola dei Famosi potrebbero regalare scintille, almeno sulla carta. Due future naufraghe, infatti, non si tollererebbero particolarmente. Si tratterebbe di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera, delle quali ha parlato di recente l’ex gieffino Biagio D’Anelli tra le pagine del settimanale Nuovo Tv.

Isola, scintille in vista tra due future naufraghe?

Secondo D’Anelli, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera – che stando alle indiscrezioni presto le ritroveremo in Honduras nei panni di naufraghe – non si sopporterebbero e potrebbero far di tutto per eliminarsi a vicenda. Ma quale sarebbe il motivo? A quanto pare c’entrerebbe proprio D’Anelli che in passato le avrebbe amate e tradite entrambe.

Mentre frequentava Manuela, Biagio avrebbe avuto anche una relazione con la Tittocchia in contemporanea:

Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi.

La relazione con la Ferrara sarebbe iniziata nel 2011 e andata avanti per circa 9 mesi ma contemporaneamente Biagio avrebbe iniziato a frequentare anche Emanuela. Da qui la forte competizione tra le due donne che secondo l’opinionista di Barbara d’Urso si tollererebbero ben poco. A suo dire basterebbe una piccola scintilla per far esplodere il putiferio tra le due donne.

A quanto pare entrambe le future naufraghe avrebbero lasciato il numero di Biagio D’Anelli per essere difese da lui in studio:

Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno.

D’Anelli, inoltre, si è augurato che le due donne non parlino di lui, ma sarà difficile dal momento che entrambe avrebbero lasciato il suo numero alla redazione del reality.