Furkan Palali porta il parrucchino? Interviene Rossella Erra

La frizzante Rossella Erra, volto noto di Ballando con le Stelle, ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero, raccontando con ironia alcuni dettagli sulla sua passione per l’attore turco Furkan Palali e sulla presunta “rivalità” con Selvaggia Lucarelli.

Rossella Erra su Furkan Palali e Selvaggia Lucarelli

Nell’intervista, Rossella ha chiarito che non c’è alcuna animosità tra lei e Selvaggia, ma solo scherzi ironici legati all’ammirazione per Furkan.

Ecco cosa ha dichiarato:

Con Selvaggia Lucarelli? Non c’è reale animosità tra noi. Per essere una mia rivale dovrebbe recuperarsi tutte le stagioni di Terra Amara, non ha mai visto una puntata. Furkan è corteggiatissimo, pensa che l’altro giorno fuori dagli studi c’era un capannello di signore arrivate per lui da Madrid con maglie che avevano la sua faccia stampata sopra. Selvaggia comunque la trovo sempre pungente e divertente.

Rossella ha anche raccontato un episodio divertente accaduto dietro le quinte:

Avevo appena parlato in turco per salutare Furkan e Selvaggia ci ha scherzato sopra dicendo che avrei dovuto imparare l’italiano. Ma con lei i rapporti sono sereni: quando ci troviamo dietro le quinte parliamo di gattini. Questa è una passione che abbiamo in comune.

La conferma: i capelli di Furkan sono veri!

Un dettaglio curioso riguarda i capelli di Furkan Palali, che secondo Rossella sono assolutamente autentici:

Se Furkan ha un parrucchino? No! Non ama molto farsi toccare i capelli, questo è vero, ma a me lo ha lasciato fare a Domenica In e posso confermare che sono tutti suoi e pure morbidissimi.

Passioni di Rossella Erra: dai gattini ai supereroi

Rossella non si è limitata a parlare di Furkan e Selvaggia, ma ha anche svelato alcune sue passioni personali:

Colleziono supereroi Marvel, in casa ne ho le mensole piene!

Intervista a @SignoraRossella, su #Vero. Inciuci a #Ballandoconlestelle ️‍♀️: sta nascendo l’amore “tra un nuovo maestro e un non concorrente, indago”. “Furkan NON ha il parrucchino”, “Selvaggia? Amo la sua ironia, ma stesse in campana perchè alla prossima battuta che mi fa…” pic.twitter.com/eCQ2K13hGT — GraceSomehow (@LaSambruna) November 14, 2024

“Ballando con le stelle” è un popolare programma televisivo italiano, trasmesso su Rai 1. È la versione italiana del format britannico “Strictly Come Dancing” (conosciuto anche come “Dancing with the Stars” in altri paesi).

Nel programma, personaggi famosi (celebrità, atleti, attori, cantanti, etc.) vengono abbinati a ballerini professionisti e si sfidano in diverse prove di ballo. Ogni coppia deve imparare e eseguire diversi stili di danza, come valzer, tango, salsa, cha cha cha, e altri.

Il programma è condotto da Milly Carlucci dal 2005. Le esibizioni vengono valutate da una giuria di esperti che assegna dei punteggi. Anche il pubblico da casa può votare attraverso il televoto.

Alcuni elementi caratteristici del programma sono:

La competizione tra le coppie

I giudizi spesso severi della giuria

Le storie personali dei concorrenti

L’evoluzione dei partecipanti che spesso partono da zero nell’arte del ballo

Il programma ha contribuito a diffondere la cultura della danza in Italia ed è diventato uno degli show più seguiti del sabato sera televisivo italiano.