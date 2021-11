Sin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle c’era chi temeva lo scontro acceso tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Solo nella quinta puntata è andata in scena la furiosa lite tra il concorrente e cantautore Marco Castoldi ed il suo ex flirt. E’ bastata una provocazione della giurata dopo il samba di Morgan per farlo andare su tutte le furie.

Furiosa lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Mentre secondo un recente gossip Morgan sarebbe ormai stufo di prove e danze, in pista a Ballando con le Stelle scoppia la prima vera polemica con protagonista Castoldi. E neanche a dirlo, a stuzzicarlo ci ha pensato Selvaggia Lucarelli.

Dopo la sua performance forse Morgan attendeva una pioggia di complimenti, ma così non è stato, anzi l’intera giuria non avrebbe particolarmente gradito l’esibizione. Lui si giustifica:

Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione.

Ma a quanto pare non basta e proprio la Lucarelli lo provoca notando il suo tono aggressivo:

A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo.

“Quelli che frequenti tu”, replica Morgan, compiendo un autogol, come sottolineato da Selvaggia, “visto che mi hai frequentata”:

C’è un disvelamento: per 4 puntate sei stato Biancaneve, solare. Finalmente viene fuori Morgan. Sembriamo Renzi e Travaglio. Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato come sempre! Non è come si descrive, non va d’accordo con tutti. Stai al tuo posto.

A quel punto Morgan ha iniziare ad alzare i toni fino ad arrivare al commento più scontato:

Non capisce nulla di danza e di musica. Non capisce!