Furia di Lorenzo contro Shaila: urla, pugni e oggetti distrutti, lei minaccia di lasciare il Grande Fratello in diretta

La notte scorsa, nella Casa del Grande Fratello, si è verificato un episodio di forte tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello ha avuto un violento scatto d’ira che ha lasciato il pubblico e gli altri concorrenti senza parole. Secondo le testimonianze dei presenti, il 28enne ha urlato, sferrato pugni contro porte e muri e ha danneggiato alcuni oggetti personali della ballerina.

Tensione alle stelle tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

L’episodio sembra essere stato scatenato dalla crescente tensione tra i due, aggravata dalla presunta gelosia di Shaila nei confronti di Chiara Cainelli. Lorenzo ha accusato la fidanzata di volerlo screditare agli occhi degli altri concorrenti, arrivando a esprimere la sua frustrazione in maniera esplosiva.

L’audio shock: “Tu mi fai passare per bugiardo!”

Sebbene la regia abbia evitato di inquadrare direttamente la scena, l’audio trasmesso in diretta ha catturato chiaramente la rabbia di Lorenzo.

“Ma tu cosa c**o racconti?! Che cosa racconti? Cosa dici agli altri? Cosa? Cavolate racconti, per farmi passare male! Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla!”, ha gridato il concorrente, accompagnando le sue parole con colpi ripetuti contro pareti o mobili.

Alcuni concorrenti presenti nel giardino, tra cui Federico Chimirri, sono rimasti attoniti di fronte alla furia del modello, mentre altri hanno cercato di minimizzare la situazione per evitare un ulteriore scontro.

Lorenzo distrugge gli oggetti di Shaila: “Ha strappato tutto!”

Dopo l’esplosione di rabbia, Lorenzo Spolverato ha aperto l’armadio di Shaila e ha iniziato a strappare i biglietti e le lettere che la ballerina gli aveva scritto. Secondo Mattia Fumagalli e Stefania Orlando, testimoni dell’accaduto, il modello avrebbe anche scagliato a terra un quadro e buttato i cuscini in piscina.

La stessa Shaila ha confermato l’episodio parlando con le altre concorrenti: “Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. Io non voglio più dormire con lui.”

Fede: guarda sta buttando tutte le cose là I concorrenti fan finta di nulla, si vede Lorenzo sclerare, censura, e gli autori lo chiamano in conf 2 (quello non registrato) Chiedo (agli autori): è giusto aver portato lui in finale?#grandefratello #helevier #tommavi #heleners pic.twitter.com/NsclLXxKXp — Ele (@EleFerrari2) February 27, 2025

La reazione di Shaila: “Io esco in diretta!”

Sconvolta dall’accaduto, Shaila Gatta ha minacciato di abbandonare il programma: “In puntata prendo Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché ora basta, non sono il gioco di nessuno!”

La ballerina ha espresso il suo disappunto per il comportamento del fidanzato: “A me non sta piacendo più lui, non voglio questo e non me lo merito. Bastava parlarne e chiedermi scusa. Io devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me.”

Sto malato ha strappato le cose nell’armadio di Shaila …. pic.twitter.com/z4wBv09ui9 — (@restachilll) February 27, 2025

L’episodio ha sollevato una bufera sui social, dove molti utenti si chiedono se il modello verrà squalificato dal Grande Fratello. Alcuni spettatori hanno criticato gli autori per averlo portato fino alla finale nonostante i precedenti comportamenti aggressivi.

La produzione interverrà con provvedimenti disciplinari? Nella nuova puntata in diretta di oggi, Alfonso Signorini potrebbe affrontare la questione e prendere una decisione definitiva sul futuro di Lorenzo nel reality.