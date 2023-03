Da diverse ore su Twitter ha preso piede un hashtag, finito in cima alle tendenze: #FuoriTavassi. Il riferimento è ovviamente a Edoardo. Buona parte degli appartenenti ai fandom dei Donnalisi e dei Nikiters hanno chiesto a gran voce la squalifica del Vippone, a pochi giorni dalla finale del GF Vip.

Accuse social contro Tavassi, chiesta la squalifica

Ma perché viene chiesto il peggior provvedimento a carico di Tavassi? Cosa avrebbe fatto di così grave? Alcune esternazioni di Edoardo non sarebbero piaciute ad una buona parte degli spettatori del reality, i quali sono scesi in campo su Twitter chiedendone la squalifica.

Nel dettaglio, non avrebbero gradito la squalifica di Daniele Dal Moro e prima ancora di Donnamaria e di Ginevra Lamborghini, quest’ultima accusata di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, quando a detta di molti spettatori anche Tavassi si sarebbe comportato da ‘bullo’ in più di una occasione.

Di recente, Edoardo avrebbe gioito per alcuni commenti urlati dall’esterno contro Antonella, commentando tra le risate: “La parte più divertente è dove la riempiono di insulti”.

Questa tuttavia non sarebbe l’unica circostanza segnalata, in quanto in tanti ricordano le sue esternazioni spesso volgari e violente anche quanto si trova a giocare a biliardo. Di recente lo aveva rivelato anche Sarah Altobello che in una intervista a Fanpage.it aveva detto:

Non mi sento di fare parte di quel gruppo rimproverato per la sciattezza verbale, di essere adiacente a gente che dice cose come “le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio”. Non sono fatta così.Chi lo ha detto? Edoardo Tavassi. Queste battute low profile non mi facevano ridere. Mi ha nominata continuamente perché diceva che non ero autoironica. A me, che sull’autoironia ho basato la mia carriera. Il biliardo, ad esempio, era un covo di parolacce. Di parolacce brutte, peraltro. C’era una costante mancanza di serenità. Liti continue caratterizzate da un’aggressività brutta da vedere.

Le richieste social

Ginevra è stata squalificata (alla prima occasione senza richiami) per aver incitato il bullismo contro Marco. Questo che cosa sarebbe invece, non è la stessa identica cosa?

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI#FUORITAVASSI #gfvip #gintonic #donnalisi #denzeeers #nikiters #fiorde pic.twitter.com/RVyWBsxrGd — Angela Diga (@ACriginia) March 19, 2023

daniele che ha spinto scherzando oriana che era la sua fidanzata fuori e tavassi che lo fa alla sua nemica no? #gfvip #fuoritavassi #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/zHyF8zaGIm — “Exstraterrestre” (@comodino_666) March 19, 2023