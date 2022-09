Lunedì 19 settembre, verranno trasmessi in diretta i funerali della Regina Elisabetta, in onda su Canale 5 dalle 11 (le 12 in Italia). Dall’Abbazia Westminster ci sarà l’ultimo saluto alla sovrana e da noi la telecronaca sarà documentata da un amatissimo volto TV.

“Pare infatti che la conduzione, o se preferite la voce principale della telecronaca dei solenni Funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, sarà affidata a Silvia Toffanin”, scrive TVBlog.

Sarebbe la conduttrice di Verissimo a gestire il lungo spazio TV dedicato ai Funerali della Queen:

Per la conduttrice di Verissimo arriva anche questo nuovo impegno televisivo per un evento in diretta e cosi importante come questo, che si annuncia il più visto di sempre.

Per quel che riguarda la Rai la telecronaca dell’evento sarà naturalmente a cura del Tg1 e la conduzione dovrebbe essere nelle mani della sua direttrice Monica Maggioni, così come è accaduto per l‘Edizione straordinaria del Tg della prima rete Rai in occasione dell’annuncio della morte della Regina giovedì 8 settembre 2022.