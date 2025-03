Funerali Eleonora Giorgi, l’ingresso della bara sulle note dei Pink Floyd: le parole di Paolo Ciavarro

Il 5 marzo 2025, Roma ha reso omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. La cerimonia funebre si è tenuta nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. Un luogo simbolico che ha accolto l’ultimo saluto a numerose personalità del mondo dello spettacolo italiano.

Funerali Eleonora Giorgi: ingresso del feretro sulle note dei Pink Floyd

In linea con le volontà dell’attrice, il feretro è stato accolto in chiesa sulle note di “Wish You Were Here” dei Pink Floyd. Un momento toccante che ha sottolineato il legame profondo tra Eleonora Giorgi e la musica, elemento centrale nella sua vita e carriera.

La partecipazione di familiari e amici

La chiesa era gremita di persone venute a rendere omaggio all’attrice. In prima fila, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, visibilmente commossi. Andrea ha condiviso l’emozione nel vedere l’affetto del pubblico: “È stato un momento bellissimo vedere l’abbraccio della gente, una cosa che fa capire come mia madre in qualche modo sia riuscita a toccare ognuno di loro”. Paolo, con la voce rotta dal pianto, ha aggiunto: “Ci siamo goduti ogni istante, minuto e secondo. È stato bellissimo per questo”.

Tra i presenti, numerosi volti noti del cinema italiano, tra cui Carlo Verdone e Christian De Sica, che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’amica e collega.

Le parole di monsignor Antonio Staglianò

La messa è stata celebrata da monsignor Antonio Staglianò, vescovo emerito di Noto e rettore della basilica. Durante l’omelia, ha sottolineato l’importanza della speranza cristiana: “Oggi il cuore è stracarico di tristezza e di dolore, ma dobbiamo dare testimonianza della speranza. Noi non perdiamo mai coloro che amiamo, perché li possiamo amare in colui, Gesù, che è morto e risorto”.

L’affetto del pubblico per Eleonora Giorgi

All’esterno della chiesa, una folla di fan si è radunata per rendere omaggio all’attrice. Molti hanno portato cartelli e fiori, esprimendo il loro affetto e la loro gratitudine per l’eredità artistica lasciata da Eleonora Giorgi. All’arrivo del feretro, applausi spontanei e cori hanno risuonato in Piazza del Popolo, testimoniando l’amore del pubblico per l’attrice.

“Il mio pensiero è semplicemente guardare il cielo e sapere che lei è lì e adesso mi sta guardando ma soprattutto veglia su mio figlio”. Paolo Ciavarro a #LVB #EleonoraGiorgi pic.twitter.com/JTIDlmM4Vh — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 5, 2025