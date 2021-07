Fioccano addii a Mediaset. Dopo quello di Alessia Marcuzzi giunto a sorpresa ieri attraverso un post social e che ha lasciato in tanti di stucco, adesso anche altri due nomi hanno deciso di lasciare l’Azienda comunicandolo ai propri follower a mezzo social.

A farlo nelle passate ore, seguendo l’esempio di Alessia Marcuzzi è stata Giorgia Rossi, la quale dopo 8 anni a Mediaset dove si è occupata principalmente di programmi sportivi ha deciso di voltare pagina e spostare la sua attenzione verso una nuova esperienza lavorativa.

La conduttrice e giornalista ha annunciato così il suo addio da Mediaset con un lungo post social in cui non sono mancate parole di gratitudine nei confronti dell’azienda:

Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset. Parlo di esperienza perché questa è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure trent’anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset, invece, la scintilla è scattata subito.

E mi fa sorridere oggi pensare a quella ragazzina non tanto sicura di sé che è riuscita a coronare i suoi sogni: in un’azienda così importante e prestigiosa ho potuto raccontare un mondiale, la Champions League e tante storie di sport, impossibili da dimenticare. Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici e il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo.