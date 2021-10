Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno messo in piedi un divertente siparietto a distanza. Lei, opinionista del Grande Fratello Vip, aveva parlato di una bugia del marito ed oggi, tra le pagine di Chi Magazine, è tornata anche a pungere Adriana Volpe, sua collega.

Quando ci siamo conosciuti Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, parlava di case e ville… – ha affermato Sonia Bruganelli al GF Vip – Per la prima vacanza insieme ha detto che mi avrebbe portato a Formentera sulla sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non fosse sua.

Questo l’aneddoto raccontato in diretta su Canale 5.

Paolo Bonolis, ospite di Cartabianca, ha replicato a distanza:

La barca non era mia ma di un conoscente? Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…

Sonia Bruganelli, nel frattempo, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha lanciato una frecciatina ad Adriana Volpe, commentando la parrucca che ha sfoggiato di recente al Grande Fratello Vip:

Se ho messo da parte l’idea di presentarmi in pigiama? Dopo aver visto la Volpe ho preferito evitare per il momento, anche per far respirare un pochino il conduttore Alfonso Signorini. Ma lei l’ha vista la parrucca? Vabbè! Detto ciò i pigiami arriveranno, ma sia chiaro: sto facendo preparare pigiami di gran lusso, mica pizza e fichi o parrucche…