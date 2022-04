Quella frecciatina di Belen Rodriguez: “Soleil? A lei piace il poliamore…”

Ieri sera Soleil Sorge è stata vittima dello scherzo messo in piedi dalle Iene Show. Di ritorno in studio, Belen Rodriguez ha annunciato al pubblico che la sua ex cognata arriverà in studio la prossima settimana.

Belen Rodriguez “punge” Soleil Sorge: i fan sbottano sui social

Nel dare appuntamento alla prossima puntata, Belen ha tirato in ballo il “triangolo” del Grande Fratello Vip, rivolgendosi a Teo Mammucari con una battuta che non è piaciuta alla rete:

Non ti piacerebbe avere due donne? Essere affiancato da due presenze femminili? Lo sai che poi a lei piace il poliamore? Poligamia, poliamore. Non l’hai visto al Grande Fratello Vip con Alex Belli, Soleil e sua moglie Delia Duran? Che fanno delle…

Questa frecciatina di Belen, nemmeno troppo velata, ha fatto sbottare gli estimatori della Sorge che hanno puntato il dito contro la conduttrice de Le Iene Show.

Come ben sapete, Soleil per qualche tempo è stata la fidanzata di Jeremias Rodriguez, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi e fratello minore di Belen.

Ma i “collegamenti” tra Belen e Soleil non finiscono qui.

La Rodriguez ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi prima della storia con la Sorge. E ancora, la ex del GF Vip, si è fatta paparazzare con Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina.

Ecco il VIDEO “incriminato”