Chi fa un lavoro come il mio, dovrebbe sapere che “tutto fa brodo” e – per questo motivo – anche notizia. Purtroppo, il limite sottile tra pettegolezzo e accanimento mediatico fine a se stesso è talmente labile che, secondo il mio modesto punto di vista, nei confronti di Lulù Selassiè si sta davvero esagerando.

Il fratello di Manuel Bortuzzo non segue più Lulù Selassiè?

Sono settimane, ormai, che sul web si cerca di screditare Lulù Selassiè, mettendo in evidenza i suoi movimenti social nei confronti della famiglia di Manuel Bortuzzo, il suo fidanzato.

Prima il “segui” tolto su Instagram a Franco, padre di Manuel, e ora l’unfollow di Kevin, fratello minore di Bortuzzo che avrebbe smesso di seguire la Selassiè mentre posta delle storie in compagnia di Federica, la ex fidanzata di suo fratello.

Tutto fa brodo, dicevamo. Ma io forse non sono così “crudele” e l’accanimento mediatico mi fa accapponare la pelle.

Per quale motivo date per scontato che il “problema”, in tutta questa storia, siano per forza gli atteggiamenti di Lulù?

Potrebbe essere Manuel Bortuzzo ad essersi lamentato (per qualche motivo a noi sconosciuto) con la sua famiglia, no? E’ possibile quanto normale (voi non avete mai litigato con vostro fratello?).

Ciò che mi “sconvolge” maggiormente è l’accadimento gratuito che questa ragazza sta subendo da giorni da parte di pagine Instagram ed influencer che per quattro follower in più venderebbero pure la loro di famiglia.

Giorni fa avevo scritto: “L’amore non è mai sbagliato”, e lo ribadisco anche in questa occasione.

Manuel e Lulù stanno provando a vivere una storia d’amore che, probabilmente, non avevano mai vissuto prima. Romantica, totalizzante ed anche “complicata” perché no (sai che noia se tutto fosse sempre facile…).

Ma lasciateli liberi, anche di sbagliare, perché a voi non stanno facendo nessun torto (che si “vinca” o che si “perda”).