La famiglia di Greta Rossetti dell GF sta cercando un posto nel mondo dello spettacolo, mi pare chiaro. E così, dopo le interviste alla madre, pure il fratello ci ha preso gusto.

Joseph, intervistato da Radio Cusano Campus, ha parlato proprio della madre, svelando che alcune volte esagera con le sue esternazioni:

Successivamente il fratello di Greta ha smentito la madre che aveva tirato in ballo un suo potenziale interesse nei confronti di Perla Vatiero:

Mia mamma ogni tanto le spara. Stavamo parlando e le ho detto: “Bellissima ragazza” però no dai, non potrei mai. Ma non perché è l’ex di Mirko ma perché non l’ho mai conosciuta. Magari la conosco e scatta il colpo di fulmine però ora non è tra le mie prede. Io penso che Monia La Ferrera sia una bellissima donna.