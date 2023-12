Il triangolo amoroso al Grande Fratello e che vede protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ha messo a dura prova la pazienza degli altri inquilini ed anche di una parte di pubblico da casa, ormai stanco di questa dinamica trita e ritrita. Sono stati in tanti ad intervenire dicendo la propria opinione sui tre ex volti di Temptation Island ed ora, a commentare, è stato anche Josh, fratello di Greta.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, il fratello di Greta Rossetti ha dedicato alla ragazza parole di grande stima. Ecco cosa ha detto, come ripreso anche dalle colleghe di IsaeChia.it:

Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto arriva, bene inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questa. Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare.

Josh ha poi svelato alcuni aneddoti sulla storia coin Mirko:

Io Mirko e Greta li ho vissuti subito, mi ricordo che quando eravamo in vacanza e stavano ancora trasmettendo Temptation, loro non potevano uscire. Un giorno siamo scesi di casa e ci hanno paparazzati da dietro e ci hanno fregato perché io ho la testa tatuata e quindi non li abbiamo potuti fregare.

Il fratello di Greta ha anche svelato cosa avrebbe contribuito a far allontanare Mirko dalla sorella:

Io ti dico quello che vedo da fuori. Li ha fatti allontanare la lontananza, le vite diverse. Mia sorella è come me, le persone dobbiamo averle vicino, quindi la lontananza ha avuto il suo ruolo. Ci sono stati alcuni episodi dove c’entrava Perla ma a parer mio non c’entra nulla, tipo la serata della fashion week, anche se poi lui quella sera ha dormito a casa mia.

A suo dire, inoltre, tra la sorella e Mirko non ci sarebbe mai stato amore:

L’errore è di Mirko dal mio punto di vista, lui è un po’ come se l’amore nei confronti di Perla non è mai svanito, però quando ha partecipato a Temptation si è trovato davanti una persona come Greta che è dolce; e quindi venendo da una relazione in cui litigava sempre ha visto uno spiraglio di luce e gli è sembrato di essersi innamorati di nuovo. Ma non è amore e solo l’esserti innamorato di quella sensazione nuova, bella, positiva.

Lui quando si è ritrovato Perla al Grande Fratello sono riaffiorate sensazioni, ricordi ma perchè non ha mai cancellato lei ma l’ha solo messa in pausa. Poi entra Greta e di colpo si stacca da Perla. Non so come andrà a finire, non mi sono fatto un’idea. Penso che insieme non ci tornano, è un riavvicinamento umano, di due persone che si sono volute bene.