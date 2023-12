Il fratello di Greta “punta” Mirko: “Tiro fuori tutte le cose che so”

La mamma di Greta Rossetti è entrata dentro la Casa del Grande Fratello per farle una sorpresa e litigare (da perfetta protagonista oscurando ancora una volta il percorso della figlia) con Mirko Brunetti.

Nel corso della diretta è intervenuto pure Joseph, il fratello di Greta che ha gettato benzina sul fuoco accusando Mirko: “Le persone in TV si sentono forti. Quasi quasi tiro fuori un po’ di cose che so, così almeno qualcuno inizia a tacere”.

La famiglia di Greta non perde mai l’occasione di farsi strada con la “luce” acquisita dalla vera protagonista del gioco. Tuttavia, al termine del Grande Fratello ci dimenticheremo di tutti loro, ne sono sicura.

Ora che ti vedo sto bene. Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l’angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c’è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa. Gli rimprovero di non essere stato corretto con me e con gli altri.

Greta ha già subito violenze verbali da piccola. Non permetto che lei soffra, le vengono gli attacchi di panico e sviene. Ne ha già subite fin troppe, non ho voglia.