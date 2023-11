Dopo la diretta del Grande Fratello andata in onda lunedì 6 novembre, il fratello di Greta Rossetti si è scagliato contro il fidanzato di Angelica Baraldi.

Joseph Rossetti, fratello di Greta, tramite le sue storie di Instagram si è scagliato contro Riccardo, il fidanzato (fake?) di Angelica dopo le sue parole: “Io non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice“.

Ecco cosa ha detto Joseph:

Premettendo che a me del Grande Fratello e dei reality non me ne frega niente, però quando mi toccano mia sorella… male. Ho visto che il tipo di quella cessa… Angelica lì, che ci sta provando con il fidanzato di mia sorella, ha detto che lui non accetta critiche da una che ha fatto la tentatrice. Zio, ma la tua tipa ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto la tentatrice, quindi… Di cosa parli? Tienila al guinzaglio, che è meglio.

“Tienila al guinzaglio”? Qualcuno dica a questo ragazzino di moderare i termini.

Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Mi ha cambiato tutto. Tutto. Tutte le mie paranoie, tutto. Mi ha dato una carica incredibile, una sicurezza. E poi mi ha detto di dare di più.

Quindi lui capisce benissimo che tutte le situazioni che ci sono qui, non sono come io credevo che fossero descritte da fuori. Lo so che è strana questa cosa del bacio. Però… non lo so… ci lega qualcosa di molto… non lo so, siamo una coppia così, che in pubblico mai… Non ne avevo neanche bisogno. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento.