Il fratello di Gianmaria Antinolfi demolisce Sophie Codegoni: “falsa”

Sono passati solo pochi giorni dalle prime presentazioni “ufficiali” tra Sophie Codegoni ed il fratello di Gianmaria Antinolfi, Francesco Perillo, ma pare che quest’ultimo si sia già fatto un’idea netta sulla giovane ex tronista di Uomini e Donne.

Alla luce degli ultimi accadimenti nella Casa del GF Vip, sembra ormai che sia già finita ancor prima di iniziare la conoscenza tra Sophie e Gianmaria. Forse per questa ragione il fratello minore di Antinolfi avrebbe commentato duramente la giovane.

In uno scatto di oggi sul profilo ufficiale del reality, protagonista è Sophie Codegoni in versione Halloween, con tanto di descrizione: “Sophie’s pumpkin”.

Francesco ha commentato in modo piccato scrivendo: “Forse quella non è una zucca”, con tanto di hashtag emblematico: “falsa”.

Ormai tra Sophie e Gianmaria la “storia” sarebbe giunta già al capolinea. Dopo un loro avvicinamento dei giorni scorsi, i due hanno avuto una discussione che sembra aver confermato il loro allontanamento. La causa sarebbe l’atteggiamento troppo altalenante del ragazzo tanto da far sbottare l’ex tronista:

Quando non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Io delle parole non me ne faccio nulla, io mi baso sui fatti e se tu a fatti sei un disastro ogni volta, io non posso starti dietro […] Inizia a dimostrare le cose, ti consiglio di farlo non per me, visto che tra noi è chiusa, ma per le persone che ti vogliono bene.