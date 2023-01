A distanza di poche ore dalla sfuriata di Matthias contro la sorella maggiore Giaele De Donà, attuale concorrente del GF Vip, il giovane è tornato sui social chiedendo scusa (video in apertura).

I toni usati da Matthias verso la sorella Giaele non erano stati tra i più pacati. Il ragazzo l’aveva letteralmente insultata dandole della “ritardata”. Poi, in preda al pentimento, aveva successivamente rimosso le Stories. Successivamente però era intervenuto:

Qualcuno mi direbbe: ‘Matthias si è scavato la fossa da solo’. E ha ragione! Quindi io chiedo scusa se qualcuno si è sentito preso in causa. Non era mia intenzione. Mi ero un attimo fatto prendere dal momento e chiedo scusa. Volevo soltanto esprimere una mia opinione del fatto che sinceramente, conoscendo mia sorella, io la amo, la stimo, siamo migliori amici e compagni in tutto. Però mi è dispiaciuto per come l’ho vista perché non l’ho vista benissimo.

Il fratello di Giaele ha spiegato di averla vista molto cambiata durante la sua recente ospitata poco prima di Natale:

L’ho vista un po’ smarrita, dove non mi ha salutato, non mi ha chiesto come stavo e non ha chiesto niente della famiglia. Pensavo ad una reazione diversa. Adesso lei è nella sua bolla ed è normale che lei pensi solo al gioco ed al GF Vip, ci sono passato anche io con una esperienza simile ma dopo varie affermazioni dei giorni scorsi, fuori luogo ed impertinenti, quasi stento a riconoscerla. Gli auguri non me me li ha fatti, neanche alla mia famiglia.