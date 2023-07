Matthias De Donà, fratello minore di Giaele, è intervenuto sulla lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avvenuta in Sardegna e che, con molta probabilità, ha scatenato la nuova rottura di coppia.

Mi state scrivendo ormai da tanti, tanti giorni e non è una cosa di cui io c’entro e di cui io dovrei trattare in prima persona perché non sono coinvolto in quello che è successo.

Comunque in Sardegna… se le parti principali della storia non hanno voluto dire niente, ci sarà la motivazione, Ma posso garantirvi, anche se non ci crederete mai, che non vedo l’ora di rivedere Micol e Tavassi perché davvero gli voglio un mondo di bene. Mi mancano e sicuramente… non tanto quanto Oriana.

Quindi mi dispiace per lei. Non voglio dire niente, però so come sono andate le cose e so anche a chi attribuire la colpa e mi dispiace.