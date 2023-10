Il fratello di Garibaldi duro contro Beatrice: “Incita odio e fa la vittima”

I fan di Beatrice Luzzi non avrebbero preso affatto bene l’intervento del fratello di Giuseppe Garibaldi che tramite i social ha approfittato per attaccare pesantemente l’attrice. Tutto, ovviamente, è avvenuto dopo il sonoro distacco tra la Luzzi e Garibaldi, in seguito al dubbio – sempre più concreto – che il bidello calabrese si sia avvicinato alla donna solo per strategia.

Il fratello di Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi, dopo l’uscita di Samira Lui, ha confessato di aver sempre provato un interesse nei confronti dell’ex gieffina. Questa confessione, ovviamente, ha avuto delle conseguenze anche nel rapporto con Beatrice Luzzi che ovviamente si è sentita usata e presa in giro.

Solo dopo aver scoperto le parole pronunciate da Garibaldi alle sue spalle, l’opinione di Beatrice nei confronti del ragazzo è radicalmente cambiata tanto da aver messo un punto definitivo al loro rapporto. Durante uno sfogo con Mughini, l’attrice si è lasciata andare a dei commenti duti nei confronti dell’inquilino:

Mi giocava contro mentre stava con me! E poi ha detto “ah perché ci divertivamo la notte”, cose abominevoli, ma proprio abominevoli. Sì ha detto lui che ci divertivamo la notte, perdonami “divertivamo la notte” è abbastanza chiara come cosa. Non è una persona carina, non è un bravo ragazzo, non è una persona leggera e un gran figlio de na mi*notta.

Nicola, il fratello di Giuseppe, attraverso una Story su Instagram ha voluto dire la sua:

“Giuseppe ha fatto giochi”…. Lei voleva la storia d’amore, voleva sposarsi con Giuseppe, dopo una settimana di conoscenza… Perché doveva mettersi con una persona che considera “ignorante, stupido, diverso da lei, che ha 20 anni in meno”. Questa donna non vuole che le siano nominati per figli ma nomina la madre degli altri. Giuseppe quando ha nominato i figli voleva dire che è una donna caparbia, testarda, che va dritta per la sua strada! È brava a far innervosire le persone e incitare odio e poi fare la vittima.

La speranza degli utenti social è che Signorini ed il GF possa far vedere queste parole non solo a Garibaldi ma soprattutto a Beatrice.

#GrandeFratello

