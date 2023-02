Le frasi shock di Donnamaria fanno infuriare il web, il GF Vip censura: “Le vocine in testa mi dicono ammazza, uccidi, sangue…” – VIDEO

Edoardo Donnamaria sta facendo discutere il web per colpa di alcune frasi abbastanza particolari dette nella Casa del Grande Fratello Vip (che hanno costretto la regia del reality show a censurarlo).

Donnamaria, parlando con alcuni Spartani, ha scherzato in modo particolarmente “nero” sull’eventualità di vincere il programma: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”.

Dopo queste esternazioni la regia del GF si è trovata costretta a censurare.

Spazio poi per altri frasi che stanno facendo non poco discutere i social: “Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘uccidi, uccidi, ammazza, sangue, sangue”.

Donnamaria sente le vocine nel cervello che gli dicono: “uccidi, ammazza, sangue” e vi lamentate se Nikita Pelizon parla di angeli e arcobaleni e prende appunti per ricordarsi le cose? Andiamo bene!