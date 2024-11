Nelle ultime ore, l’ex velina e attuale concorrente del Grande Fratello, Shaila Gatta è finita al centro di una bufera per alcune dichiarazioni pesanti su Javier Martinez. Le polemiche, esplose via social, riflettono i contrasti emersi tra Shaila e Javier nelle scorse settimane, quando una crescente tensione si è creata nella Casa.

Dopo una frequentazione iniziale che sembrava destinata a crescere, Shaila ha cambiato rotta, optando per una vicinanza più marcata con Lorenzo Spolverato. I due si sono avvicinati durante la loro recente permanenza nella Casa del Gran Hermano, in Spagna, dove tra Shaila e Lorenzo è nata una passione che ha portato entrambi a interrompere ogni tipo di conoscenza precedente, lasciando Javier e Helena Prestes rispettivamente da parte.

Questa scelta ha suscitato non solo l’amarezza di Javier, che ha accusato la ragazza di averlo illuso, ma anche quella di Helena, che si è detta profondamente delusa dal comportamento della concorrente, una volta considerata amica.

Il confronto tra la Gatta e Javier ha toccato il culmine questa mattina, quando l’ex velina ha pronunciato frasi forti che hanno immediatamente acceso i social:

Perché in questo momento non lo so, è arrabbiato, il suo schema probabilmente è questo… di vendetta, come si fa nella pallavolo lo avrà fatto nella vita, di picchiare i tifosi, non lo so, boh… però sinceramente io non sono un tifoso.