GF, la frase shock di Lorenzo indigna il web: ecco cosa ha detto su Mariavittoria e Javier – VIDEO

L’ultimo clamoroso sviluppo dal Grande Fratello ha acceso il nuovo dibattito social. Una recente frase di Lorenzo Spolverato ha scatenato un’ondata di indignazione senza precedenti: ecco cosa è successo nella Casa.

Grande Fratello: l’affermazione di Lorenzo che ha gelato il pubblico

Durante una cena apparentemente tranquilla, Javier Martinez si è mostrato premuroso nei confronti di Mariavittoria, visibilmente scossa per questioni personali. Un gesto che ha provocato la reazione di Lorenzo: “Certo, è normale, sono alleanze. Noi abbiamo conquistato l’America, loro l’Africa”. Una battuta che ha immediatamente scatenato la bufera sui social.

Ve lo giuro queste cose mi fanno incazzare.

Chi c’è aridità, imbarazzo, zero umanità,pochezza, il nulla del nulla.

Sono persone umanamente vuote e veramente brutte.#grandefratello pic.twitter.com/FUBxJEXv3h — Danix_9.2 (@BealuxRegna) November 8, 2024

Non è la prima volta che Spolverato si rende protagonista di uscite controverse. Il modello milanese, già nell’occhio del ciclone per la sua storia con Shaila Gatta, ha collezionato una serie di comportamenti discutibili, particolarmente verso le donne della Casa.

Mentre il web chiede provvedimenti, si complica la situazione sentimentale tra Mariavittoria, Javier e Tommaso. La concorrente ha confessato ad Amanda di non sentire la mancanza del gieffino in trasferta in Spagna, mentre cresce la complicità con l’argentino, nonostante quest’ultimo dichiari di voler rispettare il “rivale”.

Javier: Io so il rapporto che Tommy ha con lei…

Mariavittoria: Oh Gesù…

Javier: Per me Tommy è stato sempre quasi uno dei miei preferiti…

Federica: Ma togliendo Tommy?

J: Neanche. (allora perchè nominare Tommy?)#GrandeFratello pic.twitter.com/Glskdwgjej — Violett926 (@violett926) November 9, 2024

Grande Fratello: il web chiede provvedimenti

L’indignazione sui social network ha raggiunto livelli altissimi, con numerosi spettatori che chiedono l’intervento immediato della produzione per le affermazioni di Lorenzo, considerate discriminatorie e inappropriate per un programma televisivo.

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.