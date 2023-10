“Frase grave”, Valentina “ferita” da Vittorio al Grande Fratello (ma non c’è motivo) – VIDEO

Piccolo “drama” al Grande Fratello. Vittorio Menozzi ha affermato che gli piacerebbe trovare una donna con il fisico di Anita Olivieri e la testa di Valentina Modini. Prontamente Letizia Petris ha riportato l’indiscrezione scatenando l’ira di Lady Fagiana che non si è sentita apprezzata.

“Frase grave”, Valentina attacca Vittorio al Grande Fratello

Tuttavia le mie superstar di Twitter affermano che questa tesi sarebbe stata strutturata da Letizia e non da Vittorio (tra l’altro non ci sarebbe niente di male ad avere un prototipo di persona e prendere ad esempio qualcuno presente in Casa).

“Il corpo di Anita con la testa e l’anima di Valentina”, afferma Letizia in suite chiacchierando con Vittorio e Beatrice.

Ecco il VIDEO:

Vittorio dice che gli piacerebbe una con il corpo di Anita e la testa di Vale ma Bea gli spiega che non troverà quasi mai ciò che cerca perché quando hai un corpo e viso come Anita non sempre ti da la verve che ti da valentina #grandefratello #gf

pic.twitter.com/f8AKmRFOd1 — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) October 22, 2023



Valentina l’ha presa male (anche Anita, a questo punto, dovrebbe sentirsi “offesa”) ed ha reputato la frase del modello (pronunciata da Letizia) “infelice e grave”.

