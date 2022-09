Franco Terlizzi arrestato per ‘Ndrangheta: interviene il figlio Michael

Franco Terlizzi è stato arrestato con l’accusa di far parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina gestita dalla ‘Ndrangheta. Insieme a lui sono state fermate altre 12 persone.

Sulla spinosa questione è intervenuto anche Michael Terlizzi, figlio dell’ex volto dell’Isola dei Famosi 2018. Il modello, con il sostegno dell’avvocato Antonino Crea, ha rotto il silenzio:

Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra. Il mio avvocato provvederà e capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un’altra il coinvolgimento in attività illecite.