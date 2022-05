Nonostante Franco Bortuzzo dica sempre di non volersi mettere in mezzo, compare sempre come il cacio sui maccheroni. Dopo l’intervista a Manuel che svela il perché della rottura con Lulù Selassiè, anche lui è intervenuto.

Franco Bortuzzo interviene sulla rottura tra Manuel e Lulù Selassiè

Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi.

La decisione di rompere con Lulù è stata meditata da tempo?

Quindi quello che, appena due giorni prima, festeggiava il mesiversario con tanto di dedica e foto romantica era un sosia di Manuel Bortuzzo?

Oh mio Dio, qualcuno li avverta…

Purtroppo io credo che il vero “responsabile” della fine di questa relazione sia molto chiaro, nonostante si voglia sostenere il contrario.

Franco Bortuzzo non voleva alimentare il gossip ma sostiene che il figlio meditasse da tempo (???🤡) di mollarla e che vivono in due mondi completamente diversi, io vorrei aggiungere “e menomale” (per Lulù ovviamente) pic.twitter.com/uSDASI3dPz — medusa~Lulù💜u (@FaTinaameta) May 3, 2022

