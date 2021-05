“Franco Battiato ha chiesto l’autografo a Belen”, parla Luca Bizzarri

Franco Battiato si è spento oggi lasciando il mondo della musica italiana senza un grande Maestro, a distanza di poche settimane dalla dolorosa perdita di Milva. Sui social il buon Luca Bizzarri lo ha ricordato svelando un aneddoto con protagonista Belen Rodriguez ai tempi di Sanremo.

Festival di Sanremo. In quinta ci siamo io, Paolo e Belen. Arriva Battiato, noi emozionantissimi nel vederlo, a me e Paolo non ci cag* di pezza e a Belen le chiede l’autografo per un qualche suo nipote. Battiato a Belen.

Già lo stimavo molto, da quel momento ho capito il senso della parola Maestro.