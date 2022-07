Finora in tanti si sono domandati come stesse vivendo Francesco Totti la separazione dalla moglie Ilary Blasi, arrivata non certamente a sorpresa, nonostante le smentite del passato. Diciassette anni di matrimonio non sono semplici da archiviare. Ilary ha deciso di allontanarsi con i figli e la sorella per qualche giorno, preferendo la Tanzania, ma Totti, di contro, si è chiuso nel silenzio.

Francesco Totti e Ilary Blasi, nuovo retroscena sulla rottura

A svelare nuovi dettagli sul gossip dell’estate, malgrado sia una separazione, ci ha pensato il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, che evidenzia uno scenario inedito con protagonista l’ex Capitano della Roma. A quanto pare, infatti, Francesco Totti starebbe vivendo giorni di grande tormento, tra rabbia e malinconia. E secondo le indiscrezioni per lui sarebbero giorni di pieno tormento.

Il settimanale di gossip dedica anche la cover alla rottura dell’anno, titolando: “Dopo l’annuncio della separazione la furia di Totti. Ilary, il matrimonio si poteva salvare ma tu…”. A cosa farebbe riferimento? Stando a quanto si legge su Nuovo, “Francesco Totti non si dà pace”. Il settimanale aggiunge:

La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto.

Ad aggiungere ulteriori dettagli al medesimo giornale è stato Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia, il quale ha spiegato che la decisione finale della rottura l’avrebbe presa Ilary Blasi:

Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa.