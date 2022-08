Francesco Totti e Noemi Bocchi vicini: “ecco quando si faranno vedere in pubblico”

Fuori Ilary Blasi, dentro Francesco Totti: cambio di testimone in quel di Sabaudia dove la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha trascorso gran parte delle vacanze dopo essere tornata dal safari in Tanzania con i tre figli. Adesso, dopo un freddo scambio di chiavi, sarebbe Totti a godersi le due figlie nella casa di famiglia. E Noemi Bocchi? A quanto pare non sarebbe poi tanto distante da lui.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la loro vacanza

A riportare nuovi retroscena del gossip dell’estate è Il Messaggero che pubblica gli scatti di Francesco Totti al mare con i figli. Nel frattempo Noemi Bocchi sarebbe stata avvistata (e pizzicata da Dagospia) a San Felice Circeo, nei pressi di Sabaudia.

Il Messaggero descrive la giornata tipo di Totti, in spiaggia intorno alle 11 con Isabel e Cristian ma senza Chanel, che sta con delle amiche in un litorale vicino. Francesco si destreggia nell’inedito ruolo di papà single e sembra anche cavarsela bene ma deve fare i conti con gli occhi indiscreti dei presenti. Per questo gli amici di sempre si mettono a semiluna sulla spiaggia, quasi a volerlo proteggere dai fotografi pronti a scattare.

Mentre l’ex Capitano della Roma organizza le prossime giornate di vacanza, a San Felice Circeo sarebbe stata avvistata Noemi Bocchi, sua nuova compagna. Non si conosce la villa dove alloggia e lo stabilimento che frequenta ma i paparazzi sono tutti sulle sue tracce. A beccarla in mare è stato Dagospia che ha pubblicato lo scatto. Ma quando decideranno di uscire allo scoperto? In merito il quotidiano romano scrive: