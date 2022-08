Francesco Totti e Noemi Bocchi al mare con i figli: le distanze si accorciano

Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti sta vivendo la sua prima vacanza da single, o meglio, da genitore separato. Questo perché, secondo il gossip del momento, l’ex Capitano della Roma in realtà sarebbe felicemente in coppia con la nuova compagna Noemi Bocchi. Ma come procede la loro vacanza a pochi chilometri di distanza?

Francesco Totti e Noemi Bocchi divisi da pochi chilometri

C’è chi mormora che Noemi Bocchi stia aspettando un figlio da Francesco Totti, ma nel frattempo la donna è stata paparazzata dal settimanale Chi, in vacanza con i figli a San Felice a Circeo, a circa 15 minuti d’auto da Sabaudia, dove invece soggiorna attualmente Francesco Totti e figli.

Per Totti si tratta della sua prima vacanza da separato. Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo il cambio di testimone da Ilary Blasi a Francesco Totti, quest’ultimo starebbe trascorrendo queste giornate a Sabaudia a pochi chilometri da Noemi. Con lui ci sarebbero i figli Chanel, Cristian e Isabel con i quali si divide tra giochi al mare e spesa al supermercato, sempre inseguito dai paparazzi.

Ed anche Noemi è stata paparazzata con la figlia in un negozio, mentre fa acquisti per la casa: “Sta arredando casa al mare”, si legge sul settimanale. Quella casa che dista solo “sedici minuti di macchina” dal compagno.