Era lo scorso 30 gennaio quando alle 11.06 Francesco Totti si trovava al Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino. Inizia da qui la nuova indiscrezione sul gossip del momento che vede protagonista l’ormai ex coppia Blasi-Totti. Secondo il quotidiano Leggo, quel giorno in aeroporto l’ex Capitano della Roma non era da solo. Con lui anche una misteriosa ragazza: si trattava di Noemi Bocchi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme in aeroporto?

Secondo Leggo, la ragazza nella foto vicino a Francesco Totti sarebbe proprio Noemi Bocchi, attuale compagna dell’uomo nonché il principale motivo della rottura con Ilary Blasi.

Mascherina nera, jeans chiaro, sneakers bianche e cappotto lungo nero. Telefono in mano e capelli biondi, che sembrano proprio essere il tratto distintivo della donna.

Leggo ha studiato attentamente i dettagli arrivando a questa conclusione:

Uno scatto che rimanda alla figura di Noemi, infatti, se analizziamo le prime foto in cui lei compare allo stadio, due file dietro Francesco, possiamo notare come il volto, con la mascherina, sia praticamente identico e il cappotto che indossa alla partita, sia lo stesso dell’aeroporto. Pare che le somiglianze ci siano eccome. Coincidenze oppure Totti e Noemi si stavano già frequentando 7 mesi fa?

Una domanda, questa, che resterà senza una risposta, almeno per il momento.