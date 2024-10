Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli: come ha reagito Noemi Bocchi? Il retroscena di Chi

La recente pubblicazione di foto che mostrano Francesco Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli lascia ipotizzare un nuovo possibile scandalo nel mondo del gossip. Il settimanale Gente ha pubblicato gli scatti che ritraggono Totti e Jacobelli mentre escono separatamente da un noto hotel, lasciando ipotizzare un possibile flirt tra i due. Ma come ha reagito la compagna Noemi Bocchi?

Le foto di Totti e Jacobelli e la reazione di Noemi Bocchi

Le foto di Totti e Jacobelli hanno sollevato un’ondata di sospetti sulla stabilità della relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Il settimanale Gente ha pubblicato le immagini, scattate in momenti separati, che sembrano insinuare la possibilità di un incontro segreto tra Totti e la giornalista. La Jacobelli ha alimentato il gossip confermando un “possibile flirt” con il celebre calciatore, gettando ulteriori ombre sulla coppia Totti-Bocchi.

A rispondere alle voci è stato il settimanale Chi, che pubblica un nuovo servizio fotografico della coppia con il titolo eloquente: “Il nostro amore contro tutti (e tutte)”. In un clima di tensione mediatica, il servizio sembra voler dissipare ogni dubbio sulla stabilità della coppia, mostrando uniti Totti e Noemi mentre si preparano a partire per Miami per il prestigioso EA7 World Legend Padel Tour, che li porterà successivamente a Dubai.

Nonostante il gossip attorno al presunto incontro di Totti con Jacobelli, Noemi Bocchi si dimostra imperturbabile. Alla domanda del celebre inviato Valerio Staffelli su come Totti avesse giustificato l’incontro con Jacobelli, Noemi risponde con fermezza: “Non ne ha avuto bisogno”. Un’affermazione che, come riportato su Chi, riflette la sua sicurezza e la convinzione nella relazione con Totti: “Noemi non teme confronti con le altre”.